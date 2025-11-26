Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Basket

Begini Kondisi dan Persiapan Timnas Basket Putra Indonesia Menjelang SEA Games 2025

Rabu, 26 November 2025 – 03:03 WIB
Timnas Basket Putra Indonesia saat berlatih di GOR Soemantri Brodjonegoro, Jakarta. Foto: Dok. Perbasi/Ariya Kurniawan

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Basket Putra Indonesia terus mempersiapkan diri menjelang tampil di SEA Games 2025.

Skuad asuhan David Singleton itu kembali mematangkan persiapan di Jakarta setelah beberapa pekan berlatih tanding di Australia.

Manajer Timnas Basket Putra Indonesia, Rivaldo Tandra Pangesthio mengungkapkan bahwa kini Andakara Prastawa cum suis tinggal membenahi beberapa hal kecil.

Segala kekurangan diharapkan bisa segera teratasi untuk mempersiapkan diri lebih matang lagi menghadapi ajang SEA Games 2025.

“Persiapan matang termasuk try out intensif di Australia. Semua pemain kerja keras, dan seluruh staf pelatih dalam keadaan solid. Kami yakin Indonesia siap menghadapi siapa pun dan bersaing di level tertinggi sepanjang turnamen,” kata Rivaldo.

Komposisi Timnas Basket Putra Indonesia tengah dalam kondisi pincang setelah Kaleb Ramot Gemilang mengalami cedera.

Tidak hanya itu, rekan satu tim Kaleb di Dewa United Banten yaitu Arthur Vadel serta Dio Tirta Saputra juga harus menepi untuk menjalani perawatan.

Di SEA Games 2025, Timnas Basket Putra Indonesia tergabung dalam Grup A bersama Myanmar, Thailand, dan Singapura.

