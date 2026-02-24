Begini Kondisi Diding Boneng Setelah Dilarikan ke Rumah Sakit

jpnn.com, JAKARTA - Aktor senior Diding Boneng beberapa hari lalu dilarikan ke rumah sakit akibat kondisi kesehatan menurun.

Saat berada di rumah, dia mengalami penyakit asma hingga merasa sesak napas.

"Saya memang punya asma, menurut dokter. Terus, tiga hari yang lalu, tiga malam, malam-malam, asma itu datang. Penyakit itu. Saya masih di rumah. Nah, sampai enggak bisa napas saya, sesak habis," ungkap Diding Boneng di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

"Terus saya coba teriak, panggil beberapa teman atau keluarga yang saat itu ada, karena itu malam. Kemudian, ada teman datang, melalui telepon, datang. Nah, dia yang antar saya ke rumah sakit," lanjutnya.

Diding Boneng kemudian dilarikan ke rumah sakit oleh salah seorang teman.

Dia pun bersyukur kondisinya bisa terselamatkan setelah menjalani perawatan dari tim medis.

"Kondisi saat ini saya yang pasti lebih baik dari awal saya dibawa kemari. Cuma, mungkin belum sempurna betul atau belum baik betul," beber pemain film Warkop DKI itu.

Menurut Diding Boneng, kondisinya sudah jauh lebih baik dibanding saat terkena asma dan sesak napas.