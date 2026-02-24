Begini Kondisi Fariz RM Seusai Bebas dari Penjara

jpnn.com, JAKARTA - Musikus senior Fariz RM telah bebas setelah menjalani masa tahanan akibat kasus penyalahgunaan narkoba.

Kuasa hukum Fariz RM, Deolipa Yumara mengungkapkan kondisi sang musikus seusai menghirup udara bebas.

Menurut dia, Fariz RM tampil lebih tenang dan penuh semangat menjalani hari-hari di luar penjara.

“Dia sehat, dia bahagia. Namanya juga sudah menghirup udara bebas lagi,” ujar Deolipa kepada wartawan, baru-baru ini.

Deolipa menegaskan bahwa kliennya tak hanya sehat secara fisik dan mental, tetapi juga menunjukkan perubahan sikap yang reflektif.

Pengalaman berulang berurusan dengan hukum diklaim menjadi momen introspeksi mendalam bagi pelantun lagu-lagu hits era 1980-an tersebut.

"Sudah tobat dia, dia sepertinya sudah kapok ya,” jelas Deolipa.

Deolipa mengungkapkan bahwa sang musikus kini terlihat lebih fokus dan ingin menata kembali kehidupannya.