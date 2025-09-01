Begini Kondisi Kediaman Eko Patrio Seusai Dijarah Massa

Senin, 01 September 2025 – 16:43 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kediaman komedian sekaligus anggota DPR RI Eko Patrio yang ada di kawasan Karang Anyar, Jakarta, masih dalam kondisi memprihatinkan pasca-penjarahan massa pada Sabtu (30/8) malam.

Petugas keamanan lingkungan komplek, Ayip Fadillah memberikan keterangan mengenai kondisi terkini rumah tersebut.

Menurut Ayip, rumah Eko Patrio belum dibersihkan dan masih dalam keadaan seperti setelah kejadian penjarahan.

"Kalau buat itu, buat dibersihin belum, masih kayak gitu saja kayak kemarin, belum ada perubahan apa-apa," kata Ayip di pos keamanan, Karang Anyar, Jakarta Selatan, Senin (1/9).

Garis polisi telah dipasang di sekitar rumah Eko Patrio untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut.

Diperkirakan, garis polisi tersebut dipasang sehari setelah kejadian penjarahan.

"Sudah dipasang police line," katanya.

"Mungkin kemarin setelah kejadian, paginya," imbuh Ayip.