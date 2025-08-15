Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Begini Kondisi Kesehatan Nikita Mirzani Setelah Dibawa ke Rumah Sakit

Jumat, 15 Agustus 2025 – 05:59 WIB
Begini Kondisi Kesehatan Nikita Mirzani Setelah Dibawa ke Rumah Sakit - JPNN.COM
Nikita Mirzani saat hendak menjalani sidang di PN Jakarta Selatan, Kamis (31/7). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani dipastikan dalam keadaan sehat meski kondisinya sempat menurun pada pekan lalu.

Hal tersebut diungkapkan oleh Jaksa penuntut umum (JPU) menjelang sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (14/8).

"Pasien menolak diperiksa dengan dokter spesialis penyakit dalam," ungkap pihak JPU.

Baca Juga:

Menurutnya, dokter umum menyatakan tidak menemukan gejala penyakit serius pada Nikita Mirzani.

"Berdasarkan pemeriksaan fisik oleh dokter umum kondisi pasien saat ini tidak ditemukan tanda-tanda kegawatan dan tidak ada indikasi rawat inap, sehingga pasien bisa rawat jalan," tambahnya.

Atas hasil tersebut, Nikita Mirzani tidak harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Perempuan berusia 39 tahun itu pun dinyatakan bisa kembali menjalani sidang.

Baca Juga:

"Kami menyertakan penolakan tindakan kedokteran dan penolakan tindakan penurunan medis yang ditandatangani oleh terdakwa Yang Mulia," lanjutnya.

Diketahui, Nikita Mirzani diduga melakukan tindak pidana pemerasan atau pengancaman terhadap bos skincare Reza Gladys.

Aktris Nikita Mirzani dipastikan dalam keadaan sehat meski kondisinya menurun pada pekan lalu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nikita Mirzani  Sidang Nikita Mirzani  Kondisi Nikita Mirzani  kasus Nikita Mirzani 
BERITA NIKITA MIRZANI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp