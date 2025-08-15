Begini Kondisi Kesehatan Nikita Mirzani Setelah Dibawa ke Rumah Sakit

Jumat, 15 Agustus 2025 – 05:59 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani dipastikan dalam keadaan sehat meski kondisinya sempat menurun pada pekan lalu.

Hal tersebut diungkapkan oleh Jaksa penuntut umum (JPU) menjelang sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (14/8).

"Pasien menolak diperiksa dengan dokter spesialis penyakit dalam," ungkap pihak JPU.

Menurutnya, dokter umum menyatakan tidak menemukan gejala penyakit serius pada Nikita Mirzani.



"Berdasarkan pemeriksaan fisik oleh dokter umum kondisi pasien saat ini tidak ditemukan tanda-tanda kegawatan dan tidak ada indikasi rawat inap, sehingga pasien bisa rawat jalan," tambahnya.

Atas hasil tersebut, Nikita Mirzani tidak harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Perempuan berusia 39 tahun itu pun dinyatakan bisa kembali menjalani sidang.

"Kami menyertakan penolakan tindakan kedokteran dan penolakan tindakan penurunan medis yang ditandatangani oleh terdakwa Yang Mulia," lanjutnya.

Diketahui, Nikita Mirzani diduga melakukan tindak pidana pemerasan atau pengancaman terhadap bos skincare Reza Gladys.