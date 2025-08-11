Begini Kondisi Mertua Umi Pipik Saat Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Penipuan Umrah

Senin, 11 Agustus 2025 – 16:02 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ibunda almarhum Ustaz Jefri Al Buchori, Tatu Mulyana alias Umi Tatu mengungkapkan kondisinya saat diperiksa polisi terkait dugaan penipuan umrah.

Meski berjalan tertatih, Umi Tatu menyatakan kondisinya baik saat menjalani pemeriksaan.

Dia bahkan sempat mengungkapkan baru saja menyelesaikan kegiatan ceramah di salah satu sekolah wilayah Jakarta Barat, sebelum pemeriksaan.

"Lah, biasa (sehat, red)," kata Umi Tatu di Polres Metro Jakarta Selatan.

Umi Tatu membenarkan dirinya dimintai keterangan penyidik terkait laporan kasus penipuan umrah.

Namun, Umi Tatu mengaku masih bingung alasan dirinya dilaporkan dan akan mencari tahu detail permasalahan tersebut.

"Iya (masalah penipuan umrah, red)," imbuhnya.

Umi Tatu juga mengonfirmasi momen tersebut kali pertama dirinya menjalani pemeriksaan.