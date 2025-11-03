Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Begini Kondisi Onad Setelah Ditangkap Terkait Kasus Narkoba

Senin, 03 November 2025 – 05:55 WIB
Begini Kondisi Onad Setelah Ditangkap Terkait Kasus Narkoba
Artis Leonardo Arya alias Onad seusai menjalani pemeriksaan kesehatan di Polres Metro Jakarta Barat, Minggu (2/11/2025). ANTARA/Risky Syukur

jpnn.com, JAKARTA - Kondisi Onadio Leonardo alias Onad setelah ditangkap polisi akhirnya terungkap.

Dia dinyatakan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan di ruang Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polres Metro Jakarta Barat, Minggu (2/11) sore.

"Pada saat pelaksanaan cek kesehatan tadi yang bersangkutan Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat," kata Kanit Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKP Hamdan Agus dilansir Antara.

Menurutnya, mantan vokalis Killing Me Inside itu menjalani sejumlah rangkaian pemeriksaan kesehatan meliputi tekanan darah, berat serta tinggi badan.

Adapun Onad dinyatakan terbukti mengonsumsi narkoba berdasarkan hasil tes urine.

"Hasil cek urine yang bersangkutan positif mengandung narkotika. Dari hasil tes urine, ada amfetamin, metamfetamin dan THC," jelasnya.

Sampai sekarang, pihak kepolisian belum membeberkan status Onad dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Diketahui, Onad ditangkap bersama istrinya, Beby Prisillia di kawasan Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan pada Kamis (30/10) malam.

Kondisi Onadio Leonardo alias Onad setelah ditangkap polisi akhirnya terungkap. Dia dinyatakan....

