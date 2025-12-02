Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Begini Kondisi Onadio Leonardo Setelah Sebulan Jalani Rehabilitasi

Selasa, 02 Desember 2025 – 11:11 WIB
Onadio Leonardo dan Beby Prisillia. Foto: Instagram/bebyleonardo

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Beby Prisillia mengungkap kondisi suaminya, Onadio Leonardo alias Onad yang tengah menjalani rehabilitasi.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia mengaku senang melihat Onad dalam keadaan sehat.

"Hey my husband. Senang lihat kamu di sini sehat-sehat," ungkap Beby Prisillia, Senin (1/12).

Mantan pramugari itu meminta Onad agar tidak dendam dengan lingkungan sebelumnya.

Menurut Beby Prisillia, apa yang dialami Onad merupakan pelajaran untuk ke depannya.

"Enggak apa-apa, jangan dendam sama lingkungan buruk kamu sebelumnya. Anggap saja pelajaran dan memang kamu harus istirahat sejenak," bebernya.

Beby Prisillia juga mengingatkan Onad untuk menjaga kondisi dan pikiran selama menjalani rehabilitasi.

Dia memastikan banyak pihak yang peduli dengan mantan vokalis Killing Me Inside itu.

