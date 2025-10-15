Begini Kondisi Reni Rahmawati Korban TPPO di Guangzhou

jpnn.com - Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) memastikan Reni Rahmawati asal Sukabumi yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Guangzhou, China, telah diselamatkan.

"Saat ini saudari Reni ini ada di shelter di KJRI di Guangzhou dalam keadaan aman," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan di Bandung, Selasa (14/10/2025).

Dia menyebut keberhasilan dari penyelamatan Reni berkat kerja sama dengan sejumlah instansi mulai dari Bareskrim Polri, Kementerian Luar Negeri, hingga KJRI di Guangzhou.

Hendra mengatakan saat ini pihaknya tengah mengupayakan pemulangan Reni Rahmawati untuk kembali bertemu keluarganya di Tanah Air setelah berada di Guangzhou sejak April 2025.

"Saat ini kami tengah melakukan upaya untuk membantu memulangkan Reni dan mengungkap kasus yang diduga dilakukan oleh sindikat TPPO," ujarnya.

Kasus tersebut bermula ketika korban berkenalan dengan dua pria berinisial Y dan JA melalui media sosial.

Keduanya kemudian menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di China dengan iming-iming gaji Rp 15 juta hingga Rp 30 juta.

Korban yang tertarik dengan tawaran itu kemudian difasilitasi membuat paspor di Bogor.