Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Begini Kondisi Terkini YTR, Korban Penyiksaan Pacar di Bandung, Mohon Doanya

Selasa, 23 Juni 2026 – 14:34 WIB
Begini Kondisi Terkini YTR, Korban Penyiksaan Pacar di Bandung, Mohon Doanya - JPNN.COM
Adik korban penganiayaan menunjukkan foto kakaknya sebelum menghilang. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung mengabarkan kondisi terkini YTR (29 tahun), perempuan yang disiksa secara sadis oleh kekasihnya yang bernama Taufik Hidayat atau TH.

YTR kini menjalani perawatan intensif di RSHS Bandung dan mendapatkan penanganan ekstra lantaran luka serius di sekujur tubuhnya.

Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian RSHS Bandung, dr Fitra Hergyana mengatakan, sejumlah tim dibentuk untuk membantu pemulihan korban.

Baca Juga:

"Rumah Sakit Hasan Sadikin memberikan pelayanan yang terbaik dan juga tim yang terbaik. Jadi kami membuat tim mulai dari bedah plastik, penyakit dalam, mata, dan yang lainnya," kata Fitra saat ditemui di RSHS Bandung, Selasa (23/6/2026).

Kapolda Jabar, Irjen Pol Rudi Setiawan pun sempat menjenguk korban. Kata Fitra, korban saat ini sudah dapat berinteraksi meski kondisinya belum sepenuhnya membaik.

"Alhamdulillah sudah bisa berbicara dengan beliau," ujarnya.

Baca Juga:

Dia menjelaskan, pihak rumah sakit sudah membersihkan luka-luka yang ada pada tubuh korban. Proses perawatan disebutnya dilakukan secara komprehensif.

"Yang pasti adalah kesehatan umumnya dan juga kemarin luka-lukanya juga sudah dilaksanakan pembersihan, debridement, lalu juga kami secara komprehensif kesehatannya kami perbaiki semua," jelasnya.

RSHS Bandung membentuk tim dokter multidisiplin untuk menangani YTR, korban penganiayaan berat yang mengalami luka serius di sekujur tubuh.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Penyiksaan  Korban penyekapan  rshs bandung  Taufik Hidayat 
BERITA PENYIKSAAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp