JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Begini Kondisi Timnas Indonesia Menjelang Lawan Bulgaria di Final FIFA Series 2026

Senin, 30 Maret 2026 – 01:01 WIB
Skuad Timnas Indonesia saat melawan Saint Kitts and Nevis dalam ajang FIFA Series 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (27/3). Foto: Dok. Kita Garuda

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia terus mempersiapkan diri menjelang menghadapi Bulgaria dalam partai final FIFA Series 2026.

Ketua BTN, Sumardji mengungkapkan kondisi Jay Idzes dan kolega siap tempur menghadapi tim berjuluk The Lions itu.

Sejauh ini para pemain sangat antusias di bawah kepemimpinan John Herdman untuk bisa kembali meraih kemenangan.

Salah satu faktor pendukung, laga final FIFA Series 2026 akan digelar di hadapan publik sendiri di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (30/3).

“Kondisi pemain saat ini sangat baik. Mereka ingin memberikan pembuktian, kekompakan antar pemain juga sangat baik," kata Sumardji.

"Menjelang menghadapi Bulgaria semua menunjukan hati yang sama, semua senang. Insyaallah besok akan mempertontonkan hiburan terbaik untuk bangsa. Mereka akan menjawab kepercayaan,” sambungnya.

Timnas Indonesia dalam kepercayaan diri tinggi seusai meraih kemenangan dengan skor 4-0 atas Saint Kitts and Nevis.

Kemenangan tersebut jadi motivasi seusai mental bertanding para pemain menurun setelah gagal tembus Piala Dunia 2026.

