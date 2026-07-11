Begini Kondisi Walkot Farhan Setelah Pingsan dan Dilarikan ke Rumah Sakit

jpnn.com, BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan masih menjalani perawatan medis di salah satu rumah sakit di Bandung, setelah insiden kelelahan yang dialaminya di Balai Kota, Jumat (10/7/2026).

Orang nomor satu di Kota Bandung itu pun harus dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans karena kondisi kesehatannya yang mendadak drop saat sedang menerima tamu di ruang kerjanya.

Farhan bahkan harus menggunakan alat bantu oksigen saat diangkut tim medis. Wajahnya pun tampak lebih pucat dari biasanya.

Hari ini, seharusnya Farhan diagendakan menghadiri kegiatan Festival Asia Afrika 2026.

Namun karena kondisinya yang masih sakit, kehadirannya diwakilkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Iskandar Zulkarnaen.

Iskandar mengatakan, kondisi Farhan saat ini sudah membaik, meski masih harus menjalani perawatan di rumah sakit.

"Alhamdulillah sekarang sudah baikan, tapi beliau memang harus tetap ada proses pemeriksaan lagi, karena dengan kemarin mendadak sakit ya," kata Iskandar saat ditemui di Hotel Savoy Homann, Kota Bandung, Sabtu (11/7/2026).

Menurutnya, dugaan sementara Farhan mengalami kelelahan karena agenda pemerintahan yang begitu padat dalam sepekan terakhir.