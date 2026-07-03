Begini Kondisi YTR, Wanita Korban Penyekapan-Penyiksaan Taufik Hidayat

jpnn.com, BANDUNG - Dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung menyampaikan kondisi Yuvita Tri Rezeki (YTR), wanita korban penyekapan dan penyiksaan selama tiga tahun oleh kekasihnya, Taufik Hidayat di Kabupaten Bandung.

Kondisi Yuvita telah berangsur membaik selama menjalani perawatan intensif.

Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian RSHS Bandung dr. Fitra Hergyana mengatakan korban kini sudah dapat duduk dan mulai beraktivitas ringan sambil menjalani masa pemulihan sebelum tindakan operasi.

“Alhamdulillah pasien saat ini memang sudah bisa duduk, sudah bisa beraktivitas dan kemarin kami juga sudah melaksanakan debridement atau pembersihan luka sambil menunggu operasi,” kata Fitra di Bandung, Jumat.

Ia mengatakan tim medis belum dapat memastikan jadwal operasi karena masih berfokus menangani infeksi yang dialami korban.

“Saat ini memang masih ada infeksinya. Setelah infeksinya tertangani, baru operasi akan dilaksanakan,” ujarnya.

Fitra menjelaskan penanganan terhadap korban tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik, tetapi juga kondisi psikologis.

Ia menambahkan korban akan menjalani operasi secara bertahap sesuai hasil evaluasi medis setelah setiap tindakan dilakukan.