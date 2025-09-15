Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Begini Kronologi Anggota TNI Serda RS Tewas Ditikam di Wonosobo

Senin, 15 September 2025 – 02:02 WIB
Kepala Penerangan Kodam IV/ Diponegoro Kolonel Andy Soelistyo (ANTARA/I.C. Senjaya)

jpnn.com - Seorang Anggota TNI Kodim 0707/Wonosobo, Serda RS tewas ditikam saat berusaha melerai pertikaian di salah satu restoran di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

Kepala Penerangan Kodam IV/ Diponegoro Kolonel Andy Soelistyo menyebut peristiwa yang menewaskan anggota TNI tersebut terjadi pada Sabtu (13/9) seusai melaksanakan tugas pemantauan.

"Korban datang ke Resto Shaka di Desa Jolontoro untuk makan malam," kata Kolonel Andy, Minggu (14/9/2025).

Soal kronologi penikaman, dia menjelaskan ketika menjelang tengah malam korban mendengar keributan di salah satu ruangan restoran.

"Korban melihat seorang pengunjung sedang ribut dengan petugas restoran," ujarnya.

Andy menjelaskan bahwa korban kemudian melerai pertikaian dan mengarahkan pengunjung restoran menuju tempat parkir.

Pengunjung yang diketahui berinisial I tersebut, kata dia, ternyata menuju mobil miliknya dan mengambil sebuah senjata tajam.

Setelah itu pelaku menyerang Serda RS dari belakang dengan menggunakan senjata hingga melukai bagian wajah.

Kepala Penerangan Kodam IV/ Diponegoro Kolonel Andy Soelistyo mengungkap kronologi anggota TNI Serda RS tewas ditikam di Wonosobo.

