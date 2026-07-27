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JPNN.com - Daerah

Begini Kronologi Kebakaran Alang-alang di Kutawaringin

Selasa, 28 Juli 2026 – 00:10 WIB
Begini Kronologi Kebakaran Alang-alang di Kutawaringin - JPNN.COM
Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan kobaran api yang membakar gudang rongsokan dan merembet ke lahan alang-alang di Kampung Paseban, Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Senin (27/7/2026) malam. Foto: Dok. Disdamkar Kabupaten Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Kebakaran hebat melanda alang-alang yang bersumber dari gudang rongsokan plastik di Kampung Paseban, Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung pada Senin (27/7/2026) malam.

Kobaran api merembet hingga ke alang-alang yang berada di perbukitan Gunung Paseban.

Camat Kutawaringin Mamet Slamet mengatakan, peristiwa kebakaran terjadi pada pukul 16.30 WIB.

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Dia menyebut, petugas damkar dan beberapa personel dari kecamatan langsung mendatangi lokasi kejadian.

"Iya, kejadiannya sekitar jam 16.30 WIB," kata Mamet Slamet saat dihubungi.

Menurutnya, area yang awalnya terbakar yakni gudang rongsokan plastik.

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Kemudian api langsung merembet ke semak belukar atau alang-alang yang ada di perbukitan.

"Ini teh yang terbakar semak belukar terus ada penyimpanan rongsokan, bekas rokok segala macam, bahan plastik yang udah digiling dicacah, jadi itu gede itu memang styrofoam, tapi sekarang udah teratasi," ujar Mamet Slamet.

Api berkobar membakar alang-alang di Desa Jelegong, Kutawaringin, dipicu kebakaran dari gudang rongsokan.

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TAGS   kebakaran  Bandung  Kabupaten Bandung  Jawa Barat  kebakaran alang-alang 
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