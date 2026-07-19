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JPNN.com - Daerah

Begini Kronologi Kecelakaan Beruntun di Bintara yang Tewaskan Seorang Pengemudi

Minggu, 19 Juli 2026 – 06:34 WIB
Begini Kronologi Kecelakaan Beruntun di Bintara yang Tewaskan Seorang Pengemudi - JPNN.COM
Dua dari enam kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Tol KM 54.600 A Ruas Bintara arah Cakung, Sabtu (18/7/2026). ANTARA/HO-Ditlantas Polda Metro Jaya

jpnn.com - Polisi menjelaskan kronologi kecelakaan beruntun di Jalan Tol KM 54.600 A Ruas Bintara arah Cakung, pada Sabtu siang (18/7/2026).

Kepala Satuan PJR Polda Metro Jaya AKBP Rieki Indra Bratamaanggala mengatakan kecelakaan diduga akibat sopir truk mengalami tertidur sesaat (micro sleep).

Begini Kronologi Kecelakaan Beruntun di Bintara yang Tewaskan Seorang PengemudiDua dari enam kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Tol KM 54.600 A Ruas Bintara arah Cakung, Sabtu (18/7/2026). ANTARA/HO-Ditlantas Polda Metro Jaya

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AKBP Rieki menjelaskan ?kecelakaan pada pukul 11.45 WIB yang melibatkan enam kendaraan itu mengakibatkan satu orang pengemudi meninggal dunia di tempat.

Sementara itu, dua orang lainnya mengalami luka-luka akibat hantaman keras beruntun.

"?Kejadian bermula saat keenam kendaraan tersebut sama-sama melaju di lajur satu dari arah Bintara menuju Cakung," kata Rieki dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

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AKBP ?Rieki mengatakan situasi arus lalu lintas di lokasi saat itu sedang mengalami kepadatan.

Berdasarkan urutannya, kendaraan pertama sampai kendaraan kelima sudah mengantisipasi dengan mengurangi kecepatan mereka.

Polisi menjelaskan kronologi kecelakaan beruntun yang tewaskan seorang pengemudi di Tol KM 54.600 A Ruas Bintara arah Cakung, pada Sabtu siang (18/7/2026).

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TAGS   kecelakaan  Kecelakaan Beruntun  Bintara  Tewas  meninggal dunia  Polda Metro Jaya  micro sleep 
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