Begini Kronologi Kejadian Pembakaran Pesawat dan Penembakan Pesawat AMA

jpnn.com, JAKARTA - Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letjen TNI Lucky Avianto mengungkap kronologi peristiwa pembakaran pesawat dan penembakan pilot milik AMA, yakni Nicholas F Goselin di Balinggama, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis (2/6).

Mulanya, kata Lucky, pesawat milik AMA memulai penerbangan dari Wamena pukul 06.30 WIT.

Dia mengatakan pesawat kemudian mendarat di Bandara Ipdeheik Desa Balinggama atau Lapter Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo pada Kamis 06.46 WIT.

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Menurutnya, pesawat kemudian diserang setelah menyelesaikan pendaratan yang belakangan diketahui oleh TPNPB-OPM.

"Langsung diserang secara membabi buta oleh kelompok TPNPB-OPM Kodap Yahukimo, Pimpinan Elkius Kobak,” kata dia melalui keterangan persnya, Jumat (3/7).

Dia mengatakan pihak TNI di bawah kendali Kogabwilhan III pada Jumat ini sekitar 08.WIT telah mengendalikan lokasi.

Selanjutnya, kata dia, jenazah pilot dibawa ke RS TNI AD Timika untuk pemulasaran, lalu diserahkan ke keluarga.

"Selanjutnya jenasah akan kami serahkan kepada pihak keluarga dan AMA," ujar Lucky.