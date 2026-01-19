Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Begini Kronologi Penemuan Pesawat ATR 42-500

Senin, 19 Januari 2026 – 07:01 WIB
Begini Kronologi Penemuan Pesawat ATR 42-500 - JPNN.COM
Pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport dilaporkan hilang kontak di wilayah Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu (17/1). Foto: ilustrasi/diambil dari indonesia-air.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan, pihaknya memberikan pendampingan, dukungan informasi dan layanan yang dibutuhkan secara penuh terkait pencarian pesawat ATR 42-500 di wilayah Maros, Sulawesi Selatan.

"Kami pastikan memberikan pendampingan, dukungan informasi dan layanan yang dibutuhkan," kata Dudy Purwagandhi dikutip Senin (19/1).

Dudy menegaskan hingga saat ini puing-puing berserta penumpang pesawat ATR 42-500 di wilayah Maros, Sulawesi Selatan, terus dilakukan secara intensif. Pencarian dilakukan terkoordinasi baik dengan seluruh pihak berwenang.

"Kami menyampaikan empati dan keprihatinan mendalam kepada keluarga awak dan penumpang pesawat ATR 42-500," ujar Menhub.

Saat ini, tim SAR gabungan telah menemukan serpihan yang diduga kuat berasal dari pesawat ATR 42-500 dalam rangkaian operasi pencarian di wilayah Maros, Sulawesi Selatan.

Pemerintah melalui Basarnas, TNI, Polri, Kemenhub, AirNav Indonesia, BMKG dan pemerintah daerah, terus memperkuat upaya pencarian dan evakuasi di sekitar lokasi temuan.

"Penemuan serpihan ini merupakan bagian dari progres penting dalam proses pencarian, dan seluruh temuan saat ini sedang diverifikasi secara menyeluruh oleh otoritas berwenang," terang dia.

Lokasi penemuan serpihan pesawat itu berada di perbatasan Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan.

Menhub Dudy Purwagandhi terus pendampingan, dukungan informasi dan layanan yang dibutuhkan secara penuh terkait pencarian pesawat ATR 42-500.

