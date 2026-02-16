Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Begini Modus Penipuan Lowongan Kerja, Jangan Anggap Remeh!

Senin, 16 Februari 2026 – 11:08 WIB
Begini Modus Penipuan Lowongan Kerja, Jangan Anggap Remeh! - JPNN.COM
Para pencari kerja sedang memadati Job Fair (Ilustrasi). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyebutkan kasus penipuan dokumen digital paling sering terjadi adalah modus pembukaan lowongan pekerjaan.

Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Kemkomdigi Teguh Arifiyadi mengimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap berbagai modus penipuan lowongan kerja.

"Di Komdigi itu jumlah laporan penipuan hitungannya ratusan ribu, dan yang paling banyak terkait lowongan kerja, itu paling dominan," kata Teguh Arifiyadi dikutip Senin (16/2).

Baca Juga:

Teguh membeberkan pelaku biasanya menyebarkan dokumen dalam berbagai format seperti file PDF, gambar, hingga infografis yang dibuat menyerupai dokumen resmi perusahaan.

Dia mengaku para korban biasanya menemukan informasi rekrutmen di media sosial (medsos). Setelah pelamar dinyatakan lolos, korban diarahkan mengikuti pelatihan kerja atau di luar kota. 

Lalu, kata Teguh, pelaku akan meminta sejumlah uang kepada korban dengan kedok tiket perjalanan yang dijanjikan akan diganti oleh pihak perusahaan.

Baca Juga:

"Korban sudah transfer Rp 4 juta, Rp 5 juta, ternyata tiketnya dikasih PDF juga, bentuknya PDF. Ternyata tiketnya itu tidak terverifikasi juga,” ujar Teguh.

Karena itu, Teguh menekankan pentingnya verifikasi dokumen dan cari tahu informasi adanya lowongan kerja tersebut.

Kemkomdigi menyebutkan kasus penipuan dokumen digital paling sering terjadi adalah modus pembukaan lowongan pekerjaan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Penipuan Lowongan Kerja  penipuan lamaran kerja  Menkomdigi  pencari lowongan pekerjaan  Lowongan Kerja  Lowongan Pns  lowongan CPNS  info lowongan kerja  modus lowongan kerja 
BERITA PENIPUAN LOWONGAN KERJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp