Begini Modus Wedding Organizer Tipu 58 Calon Pengantin di Jakarta Timur

jpnn.com, JAKARTA - Modus yang digunakan pasangan suami istri pemilik wedding organizer (WO) dalam melakukan penipuan terhadap puluhan calon pengantin akhirnya terungkap.

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Timur mengungkap bahwa RM dan ER melancarkan aksinya melalui promo paket pernikahan.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKP Bayu Kurniawan menjelaskan para korban pertama kali mengetahui jasa WO tersebut melalui iklan di media sosial Instagram.

Baca Juga: 58 Calon Pengantin Jadi Korban Penipuan oleh Wedding Organizer

"Pada awalnya, para korban mendapatkan iklan jasa pernikahan ini melalui media sosial Instagram. Selanjutnya, karena di situ ada iklan-iklan, para korban ini tertarik, berlanjut dengan komunikasi melalui WhatsApp ke adminnya langsung," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKP Bayu Kurniawan dilansir Antara, Senin (1/6).

Menurutnya, iklan yang menarik perhatian calon pengantin kemudian berlanjut ke komunikasi pribadi melalui aplikasi WhatsApp.

Ketika komunikasi berlangsung melalui WhatsApp, tersangka menawarkan berbagai promo dan paket pernikahan dengan harga yang dinilai menarik bagi calon pelanggan.

Baca Juga: Pengakuan Fajar Sadboy Soal Jadwal Persalinan Amanda Manopo

"Pada saat komunikasi melalui WhatsApp itulah, para tersangka ini menawarkan promo-promo terhadap paket pernikahan yang ditawarkan kepada para korban," beber AKP Bayu.

Polisi masih terus mendalami kasus penipuan WO tersebut, termasuk kemungkinan korban lain di luar wilayah Jakarta Timur.