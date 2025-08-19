Begini Momen Perkenalan Billy Syahputra dengan Mpok Alpa

Selasa, 19 Agustus 2025 – 11:11 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Billy Syahputra mengungkap momen pertama kali berkenalan dengan mendiang Mpok Alpa.

Keduanya ternyata saling kenal saat mengisi acara Opera Van Java di Trans7 pada 2018 silam.

Sejak saat itu, Billy Syahputra dan Mpok Alpa pun akrab hingga sering bertemu di luar jam kerja.

"Sampai akhirnya sering suruh datang ke rumah," kata Billy Syahputra saat jadi bintang tamu FYP di Trans7, Senin (18/8).

Adik mendiang Olga Syahputra itu menyebut Mpok Alpa selalu memberi perhatian ketika bertemu.

Billy Syahputra bahkan sudah menganggap komedian bernama asli Nina Carolina itu sebagai saudara perempuan.

"Gue menganggap Mpok Alpa ya sebagai Mpok (saudara) gue," lanjut pria berusia 34 tahun itu.

Menurut Billy Syahputra, Mpok Alpa merupakan pribadi yang tulus dan baik hati.