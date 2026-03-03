Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Begini Nasib 3 Debt Collector yang Intimidasi Pasutri di Bandung

Selasa, 03 Maret 2026 – 21:15 WIB
Begini Nasib 3 Debt Collector yang Intimidasi Pasutri di Bandung - JPNN.COM
Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Polisi menangkap tiga orang penagih utang atau debt collector berinisial RE, SE, dan AY yang melakukan intimidasi terhadap pasangan suami istri di kawasan Pasteur, Kota Bandung, itu sempat viral di media sosial.

Kasatreskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton menyebut peristiwa itu terjadi pada Rabu (25/2), saat korban yang sedang mengendarai sebuah mobil di kawasan Pasteur.

Tiba-tiba, mobil korban dipepet dua sepeda motor yang hendak melakukan pengecekan kendaraan dengan upaya paksa.

Baca Juga:

“Kemudian debt collector-nya memaksa ibu ini untuk keluar dari mobil dengan alasan untuk mengecek kendaraan yang bermasalah menurut versi dari pihak debt collector," ujar AKBP Anton di Bandung, Selasa (3/3/2026).

Karena merasa ketakutan, korban menghubungi saudaranya yang merupakan anggota kepolisian di Polsek Cicendo sambil merekam kejadian tersebut.

Setelah petugas datang, ketiga debt collector itu malah membubarkan diri.

Baca Juga:

Kemudian, tim Unit Resmob Polda Jawa Barat melakukan penyelidikan. Dari hasil pendalaman, ditemukan adanya tindakan pemaksaan untuk mengambil kendaraan di tengah jalan.

“Dan kami temukan bahwa memang pada saat itu ada tindakan dari debt collector yang memaksa mau mengambil kendaraan di tengah jalan," ungkapnya.

Polisi menangkap tiga orang penagih utang atau debt collector berinisial RE, SE, dan AY yang melakukan intimidasi terhadap pasangan suami istri di Bandung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Debt Collector  Bandung  Pasutri  Polrestabes Bandung  Ditangkap  Viral 
BERITA DEBT COLLECTOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp