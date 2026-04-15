Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Begini Nasib Bripda OGP yang Terlibat Kekerasan Seksual

Rabu, 15 April 2026 – 20:23 WIB
Begini Nasib Bripda OGP yang Terlibat Kekerasan Seksual - JPNN.COM
Oknum polisi. Foto: Ilustrasi. Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) menindak tegas seorang personel polisi berinisial Bripda OGP yang diduga terlibat kasus kekerasan seksual.

Kepala Bidang Humas Polda Sulut Kombes Alamsyah P. Hasibuan menyatakan institusinya tidak akan memberikan toleransi terhadap anggota yang melanggar hukum.

"Jika terbukti bersalah, akan ditindak tegas," kata Alamsyah di Manado, Rabu (15/4/2026).

Baca Juga:

Dia mengatakan kasus tersebut saat ini ditangani Subdirektorat I Direktorat Reserse Kriminal PPA dan PPO serta Bidang Propam Polda Sulut.

Polda Sulut telah menerima laporan resmi dari korban perempuan berinisial MS (23) terkait dugaan peristiwa yang terjadi pada Agustus 2025 di Kota Manado.

Korban melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Sulut pada 6 April 2026.

Baca Juga:

Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa sejumlah saksi, menyita barang bukti elektronik berupa rekaman video, serta melakukan uji forensik digital untuk memastikan keaslian konten.

"Penanganan perkara dilakukan secara transparan dan profesional. Selain proses pidana, proses internal juga dilakukan oleh Bidang Propam," ujarnya.

Polda Sulut menindak tegas seorang personel polisi berinisial Bripda OGP yang diduga terlibat kasus kekerasan seksual.

TAGS   Kekerasan Seksual  Bripda OGP  Polisi  Polda Sulut  pidana  Kapolda Sulut  Kombes Alamsyah P. Hasibuan 
BERITA KEKERASAN SEKSUAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp