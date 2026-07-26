Begini Nasib Febrie Adriansyah Jika Ditahan di Kejagung, Ha ha

jpnn.com - JAKARTA - Febrie Adriansyah si mantan Jampidsus Kejagung ditahan untuk sementara atau dititipkan di KPK. Kenapa bukan di Kejagung saja yang menggaji dia? Atau dititipkan di salah satu dari sekian banyak rumah tahanan Polri -institusi pertama yang "mengurus" Febri?

Koordinator atau ketua Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman punya jabawan lucu a.k.a candaan atas dua pertanyaan itu, seperti yang termaktub dalam tulisan Dahlan Iskan berjudul Sembelih Anjing yang tayang pada Minggu, 26 Juli 2026.

Boyamin tampaknya juga tergelitik soal mengapa tahanan Kejagung itu dititipkan kepada KPK.

Selera humornya muncul saat "dicolek" Pak Dahlan.

"Agar tidak digebuki sesama tahanan korupsi di Kejaksaan Agung," ujar Boyamin berseloroh.

Ketika aktif menegakkan hukum, Febrie memang dikenal sudah memenjara para koruptor, konon yang kelas kakap.

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Mengapa tidak dititipkan di rumah tahanan kepolisian?

"Di sana bisa tambah babak belur," kata Boyamin bergurau.