Begini Nasib Oknum Dosen yang Digerebek Bareng Mahasiswi di Jambi

jpnn.com - Oknum dosen berinisial DK yang digerebek bareng mahasiswi di salah satu kamar kos di Kota Jambi, dicopot dari jabatan wakil dekan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin (STS).

Rektor UIN STS Kasful Anwar menjelaskan bahwa sanksi pemberhentian oknum dosen itu dilakukan setelah mencermati informasi yang beredar luas di media sosial dan media massa telah menjadi perhatian publik terkait peristiwa tersebut.

UIN STS Jambi menegaskan bahwa setiap sivitas akademika selalu terikat pada kode etik, aturan disiplin, dan norma kelembagaan, sehingga pihaknya sangat menyayangkan dan menyesalkan telah terjadinya peristiwa penggerebekan terhadap dosen itu.

Kasful mengatakan pihak kampus akan melakukan penelusuran lebih mendalam lagi untuk mengambil langkah tindakan tegas sebagai komitmen dalam menjaga maruah institusi, integritas akademik, serta nilai-nilai etika yang menjadi landasan dalam kehidupan kampus.

Rektor mengaku telah mengambil langkah berupa menonaktifkan DK dari jabatan tambahan sebagai wakil dekan sebagai bentuk dan upaya menjaga objektivitas pemeriksaan yang dilakukan dan kondusivitas akademik.

Selain itu, pihaknya juga memerintahkan yang bersangkutan diperiksa secara etik untuk memastikan status hukum dan kebenaran peristiwa tersebut.

"Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan ataupun kode etik yang berlaku maka UIN STS Jambi tentunya mengambil langkah sesuai regulasi dan mekanisme yang berlaku," ujarnya, Sabtu (2/5/2026).

Menurut dia, sanksi penghentian sementara waktu terhadap DK dari berbagai aktivitas yang mewakili institusi UIN STS Jambi, baik di internal maupun eksternal.