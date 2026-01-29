Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Begini Pembelaan Purbaya soal IHSG Ambrol

Kamis, 29 Januari 2026 – 08:03 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akibat sentimen laporan Morgan Stanley Capital International (MSCI) bersifat sementara.

Purbaya mengatakan penurunan IHSG dipicu oleh penilaian MSCI terkait isu transparansi pasar saham Indonesia dan rendahnya tingkat floating sejumlah emiten.

Laporan tersebut dianggap telah membuka praktik manipulasi harga saham.

"Ini hanya shock sesaat. Jadi pasti perusahaan-perusahaan itu akan bisa memenuhi syarat MSCI dan akan bisa masuk ke indeksnya MSCI maupun ya saham yang boleh diinvestasi oleh perusahaan-perusahaan asing global gitu," ujar Purbaya dikutip Kamis (291).

Purbaya menyebut telah berkomunikasi dengan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memastikan bahwa seluruh laporan MSCI akan dibereskan sebelum batas waktu tersebut, atau sekitar Mei 2026.

Menurutnya, perusahaan-perusahaan terkait akan mampu memenuhi persyaratan MSCI dan kembali masuk dalam indeks global.

Bendahara negara ini optimistis IHSG akan segera pulih seiring perbaikan fundamental ekonomi nasional.

Purbaya juga menekankan bahwa saat ini kondisi ekonomi Indonesia berada dalam tren positif berkat sinkronisasi kebijakan fiskal, moneter, dan investasi.

