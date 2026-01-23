Begini Pembelaan Purbaya soal Rupiah Ambrol

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, proses pergantian Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) bukan pemicu pelemahan nilai tukar rupiah beberapa waktu belakangan.

Purbaya, menyebut fluktuasi nilai tukar rupiah sudah terjadi sejak sebelum kabar pergantian deputi muncul ke publik, termasuk mengenai informasi Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjadi salah satu kandidat calon deputi.

“Rupiah melemah sebelum Pak Thomas ditunjuk (sebagai salah satu calon), jadi itu bukan isu. Ada faktor lain,” kata Purbaya dikutip Jumat (23/1).

Meski begitu, bendahara negara menyatakan otoritas yang bertanggung jawab menjaga kestabilan nilai tukar rupiah sudah bergerak secara terintegrasi, sehingga dia meminta publik untuk tidak mengkhawatirkan pergerakan rupiah ke depan.

Menurut Purbaya, pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan, berupaya menjaga fundamental ekonomi secara keseluruhan.

Hingga sejauh ini, fundamental perekonomian nasional dikatakan cukup memadai untuk mencegah potensi krisis dari pergerakan nilai tukar rupiah.

“Yang paling penting, sekarang bank sentral, Kementerian Keuangan, dan seluruh elemen pemerintah sepakat menjaga stabilitas nilai tukar. Kami percaya bank sentral punya strategi yang tepat,” ujarnya.

Dia pun menambahkan, masyarakat tidak perlu khawatir nilai tukar rupiah yang melemah akan memicu krisis ekonomi.