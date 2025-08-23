Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Begini Penampakan Markas Judi Online Jaringan Kamboja di Karawang

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 02:22 WIB
Begini Penampakan Markas Judi Online Jaringan Kamboja di Karawang - JPNN.COM
Rumah di wilayah Telukjambe Karawang yang dijadikan markas sindikat judi online. (ANTARA/Ali Khumaini)

jpnn.com - Markas sindikat judi online jaringan Kamboja dan Kanada di Perumnas Bumi Telukjambe, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang yang digerebek personel Direktorat Reserse Siber Polda Jabar.

Ketua RT setempat, Mucharom menyebut lokasi itu baru ditempati sekitar enam bulan belakangan.

"Penggerebekan markas sindikat judi online itu terjadi pada Selasa (12/8), dan pihak kepolisian sudah berkoordinasi dengan saya selaku Ketua RT," kata Mucharom, ketua RT di Perumnas Bumi Telukjambe, di Karawang , Jumat (22/8/2025).

Baca Juga:

Dalam penggerebekan itu polisi menggiring sejumlah orang dari dalam rumah tersebut yang terdiri atas laki-laki dan perempuan.

Menurut Mucharom, rumah yang dikontrak dan dijadikan sebagai markas sindikat judi online itu baru ditempati sekitar enam bulan.

Dia juga menyebut penghuninya tidak melapor dan tidak menggubris saat diingatkan tetangga dan pengurus RT setempat.

Baca Juga:

Mucharom mengatakan penghuni rumah itu cukup banyak, dan hampir setiap hari berbeda-beda orang.

Ketika penangkapan, dia mengaku melihat sembilan orang yang digiring polisi, terdiri atas enam laki-laki dan tiga perempuan.

Beginilah penampakan markas judi online jaringan Kamboja dan Kanada di Karawang yang digerebek Polda Jabar. Ketua RT memberi kesaksian begini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   judi online  markas judi  Karawang  Polda Jabar  Kamboja  situs judi online 
BERITA JUDI ONLINE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp