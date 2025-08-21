Begini Penampilan Mama-Mama Pengejar Cinta

jpnn.com, JAKARTA - Vidio mempersembahkan original series terbaru berjudul Mama-Mama Pengejar Cinta (MMPC).

Adapun MMPC merupakan sebuah drama komedi yang menggabungkan kehangatan, tawa, dan konflik emosional yang dekat dengan kehidupan nyata para perempuan dewasa.

Dibintangi oleh Wulan Guritno, Masayu Anastasia, Asri Welas, Ari Wibowo, dan masih banyak lainnya, series tersebut mengajak penonton menyelami lika-liku percintaan, persahabatan, dan perjuangan menemukan kebahagiaan di usia yang sering dianggap terlambat untuk memulai kembali.

Monty Tiwa hadir sebagai kreator di balik Vidio Original Series Mama-Mama Pengejar Cinta. Series itu disutradarai oleh Lasja Fauzia dan diproduksi oleh Amadeus Sinemagna.

Mama-Mama Pengejar Cinta mengikuti kisah tiga sahabat: Adia (Wulan Guritno), Ibel (Masayu Anastasia), dan Tara (Asri Welas) yang berada di titik balik kehidupan mereka.

Adia mengira hidupnya sudah mapan bersama suaminya, Haris (Ari Wibowo), hingga tiba-tiba rumah tangga berakhir di meja perceraian. Ketika Adia mulai mencoba membangun kembali hidupnya, kabar mengejutkan datang.

Sementara itu, Ibel merupakan tipe perempuan yang selalu memendam perasaan demi orang lain. Setelah bertahun-tahun menikah tanpa kehadiran anak, hubungan Ibel dan suaminya mulai terasa renggang. Keadaannya semakin rumit ketika cinta lamanya tiba-tiba kembali hadir.

Tara adalah sosok penuh warna yang selalu membawa tawa. Namun di balik wajah cerianya, dia menyimpan trauma mendalam tentang percintaan. Luka masa lalu membuatnya memilih menjalani hidup dengan santai tanpa komitmen, lebih nyaman menikmati kebebasan daripada mempertaruhkan hati.