Begini Pendapat Dokter Tompi soal New Normal

Sabtu, 30 Mei 2020 – 09:32 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus dokter, Tompi, memberikan komentar terkait wacana penerapan tatanan hidup baru atau new normal di tengah pandemi virus corona jenis baru atau COVID-19.

Menurutnya, new normal bisa direalisasikan apabila angka kasus virus corona atau covid-19 telah menurun.

"'New Normal' itu bisa diaplikasikan bila angka kasus baru covid-19 sudah minimal bahkan lebih baik lagi sudah nol," ungkap Tompi lewat akun Twitter miliknya, Jumat (29/5).

Pelantun Feel This Way itu mengusulkan agar penerapan new normal sebaiknya ditunda kalau masih banyak terdapat kasus terinfeksi dan kematian akibat virus corona atau covid-19 di Indonesia.

"Kalau masih banyak angka kematian dan kasus infeksi aktifnya: Tunda lah," ujar Tompi.

Meski demikian, sutradara The Pretty Boys itu menilai tidak ada salahnya kini pemerintah mulai mempersiapkan tatanan hidup baru atau new normal.

Sehingga masyarakat bisa diedukasi untuk menjalani kelaziman yang baru dalam keseharian.

"Namun persiapan ke arah sana bisa dikerjakan sedini mungkin. Masyarakat diedukasi dan dipersiapkan," tutup Tompi. (mg3/jpnn)