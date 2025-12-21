Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Begini Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Proyek, Astaganaga!

Minggu, 21 Desember 2025 – 08:25 WIB
Begini Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Proyek, Astaganaga! - JPNN.COM
Tiga tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yakni (kiri-kanan) Sarjani, Ade Kuswara Kunang dan HM Kunang, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (20/12). Foto: Rio Feisal/Antara

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar peran Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, HM Kunang (HMK), dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat anaknya, yakni Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK).

“HMK itu perannya sebagai perantara. Jadi, ketika SRJ ini diminta (uang suap), HMK juga minta," tutur Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin.

"Kadang-kadang tanpa pengetahuan dari ADK, HMK itu minta sendiri gitu,” imbuh Asep Guntur.

Dia mengatakan Kunang turut meminta uang kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

"Beliau jabatannya memang kepala desa, tetapi yang bersangkutan itu adalah orang tua atau bapaknya dari bupati. Jadi, seperti itu perannya, kadang meminta sendiri, dan kadang juga menjadi perantara orang yang akan memberikan (uang) kepada ADK,” katanya.

KPK menduga pihak-pihak terkait memberikan uang kepada HM Kunang karena memiliki hubungan keluarga dengan Ade Kuswara.

“Mungkin karena orang melihat bahwa yang bersangkutan ada hubungan keluarga. Jadi, bisa melalui HMK. Orang juga pendekatan melalui HMK, seperti itu,” ujarnya.

Pada 19 Desember 2025, KPK mengungkapkan sebanyak tujuh dari sepuluh orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk diperiksa secara intensif.

Asep Guntur mengungkap peran dari Pak Kunang, ayah dari Bupati Bekasi Ade Kuswara.

