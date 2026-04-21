JPNN.com - Daerah - Riau

Begini Peringatan Dini dari BMKG pada Siang-Malam di Riau

Selasa, 21 April 2026 – 10:15 WIB
Cuaca cerah berembun pada pagi hari di pusat Kota Pekanbaru. Foto:Rizki Ganda Marito/JPNN.

jpnn.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Provinsi Riau pada Selasa (21/4/2026).

Masyarakat diimbau mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang.

Forecaster On Duty BMKG Pekanbaru, Yudhistira M mengatakan kondisi tersebut berpotensi terjadi pada siang hingga malam hari di sejumlah wilayah, antara lain Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, Pelalawan, Siak, dan Kuantan Singingi.

Baca Juga:

“Potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang perlu diwaspadai, terutama pada siang sampai malam hari,” kata Yudhistira.

Secara umum, cuaca di Riau pada pagi hari didominasi kondisi udara kabur hingga berawan.

Hujan ringan juga telah terjadi di beberapa wilayah seperti Dumai, Bengkalis, Kuantan Singingi, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir.

Baca Juga:

Memasuki siang hingga sore hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprakirakan meluas ke sebagian besar wilayah Riau.

Pada malam hari, hujan masih berpotensi terjadi di sejumlah daerah, termasuk Kampar, Bengkalis, Siak, Kuantan Singingi, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, hingga Kota Pekanbaru.

BMKG imbau masyarakat mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang.

BERITA BMKG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
