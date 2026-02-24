Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Begini Perintah KI Pusat kepada BKN soal Hasil TWK Pegawai KPK

Selasa, 24 Februari 2026 – 08:55 WIB
Begini Perintah KI Pusat kepada BKN soal Hasil TWK Pegawai KPK
Suasana sidang pembacaan putusan sengketa informasi antara dua orang representasi 57 mantan pegawai KPK, yakni Ita Khoiriyah dan Hotman Tambunan, melawan Badan Kepegawaian Negara RI, di Jakarta, Senin (23/2/2026). (ANTARA/HO-Komisi Informasi Pusat)

jpnn.com - Komisi Informasi (KI) Pusat memerintahkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI untuk membuka informasi tentang hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pemohon sengketa informasi.

"Memerintahkan termohon (BKN RI) untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 6.3, hanya kepada pemohon," kata Ketua Majelis Komisioner Rospita Vici Paulyn.


Sebanyak 57 pegawai KPK yang tidak lolos TWK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (30/9/2021). (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)

Perintah itu disampaikan Vici dalam sidang pembacaan putusan sengketa informasi antara pemohon Ita dan Hotman melawan BKN RI, yang disiarkan dan dipantau dari Jakarta, Senin (23/2/2026).

Pemohon tersebut adalah dua mantan pegawai KPK yang dinilai menjadi korban TWK yang dilakukan dalam rangka pengalihan status sebagai aparatur sipil negara (ASN) pada 2021, yakni Ita Khoiriyah dan Hotman Tambunan.

Mereka menjadi representasi 57 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK sehingga di-PHK.

Sementara itu, Vici saat membacakan putusan perkara 043/XI/KIP-PS/2021, mengatakan bahwa pemberian informasi tersebut oleh BKN RI mengacu kepada mekanisme yang diatur dalam Pasal 22 Ayat (7) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 50 Ayat (2) dan (3) Peraturan KI tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Pada kesempatan berbeda, Ita menyatakan, putusan KI Pusat tersebut merupakan salah satu bentuk kemajuan bagi upaya pemulihan 57 korban TWK KPK yang telah menuntut keadilan sejak lima tahun lalu.



