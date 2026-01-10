Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Begini Perjuangan Dinar Candy Demi Bangun Rumah Ketiga

Sabtu, 10 Januari 2026 – 06:06 WIB
DJ Dinar Candy di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, Senin (5/8). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DJ Dinar Candy mengungkap perjuangannya membangun rumah mewah yang baru.

Dia mengaku rela membayar cicilan hingga bertahun-tahun demi melunasi rumah tersebut.

"Dari 2020 zaman covid, (cicilan per bulan) seharga mobil," ungkap Dinar Candy saat menjadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Selebritas berusia 32 tahun itu kemudian memberi klarifikasi soal kabar harga rumah barunya yang mencapai Rp 20 miliar.

Dinar Candy mengatakan bahwa harga rumah mewah tersebut awalnya yakni Rp 16 miliar.

"Rp 16 miliar itu kosong, aku bikin interior habis Rp 4 miliar," ucap anak Haji Acep itu.

Menurut Dinar Candy, keperluan interior rumah barunya menelan biaya hingga Rp 4 miliar.

Dia tidak memungkiri butuh perjuangan ekstra untuk membayar cicilan murah mewah tersebut.

