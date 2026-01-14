Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

Begini Perjuangan Ekstrem Pemeran Utama Dalam Film Penunggu Rumah: Buto Ijo

Rabu, 14 Januari 2026 – 03:54 WIB
Produser, penulis, sekaligus pemain film Penunggu Rumah: Buto Ijo, Gandhi Fernando. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Film horor terbaru berjudul Penunggu Rumah: Buto Ijo sedang tayang di bioskop-bioskop Indonesia.

Namun ternyata, tersimpan proses produksi yang ekstrem dan penuh tantangan di balik sosok mengerikan Buto Ijo dalam film tersebut.

Untuk menghadirkan Buto Ijo versi live action yang benar-benar hidup, tim produksi menggandeng tim prostetik berpengalaman di film-film horor Indonesia.

Kostum Buto Ijo dibuat full body dan dilapisi prostetik di hampir seluruh tubuh aktor.

Tak hanya menghadirkan hasil yang terlihat nyata dan menyeramkan, tetapi ada konsekuensi yang tak main-main.

Pasalnya, kostum tersebut sangat berat, lengket, dan minim sirkulasi udara.

Aktor pemeran Buto Ijo, Pratito Wibowo, bahkan kerap mengalami kesulitan bernapas saat mengenakannya.

Dalam satu sesi pengambilan gambar, biasanya kostum hanya bisa dipakai selama 1-2 take sebelum harus dilepas agar aktor bisa mengambil napas dan didinginkan kembali, meski proses syuting dilakukan di studio ber-AC.

