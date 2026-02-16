Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Begini Perkembangan Polemik Inara Rusli dengan Virgoun, Simak

Senin, 16 Februari 2026 – 16:54 WIB
Begini Perkembangan Polemik Inara Rusli dengan Virgoun, Simak - JPNN.COM
Inara Rusli dan Virgoun bersama Starla. ilustrasi. Foto: Instagram/mommy_starla

jpnn.com, JAKARTA - Konflik perihal hak asuh anak antara Virgoun dan Inara Rusli mulai menemukan titik terang.

Pasalnya, upaya mediasi yang difasilitasi oleh pihak Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) membuahkan hasil awal yang positif.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komnas Perlindungan Anak, Agustinus Sirait.

"Alhamdulilah, Puji Tuhan, ya, minimal langkah awal kita memediasi sudah berhasil, minimal liburan ini semua pihak bisa bahagia melupakan hal hal yang rumit, menikmati hidup," ujar Agustinus Sirait saat dikonfirmasi awak media, Minggu (15/2).

Rencananya, pihak Komnas PA akan kembali mengundang Inara Rusli dan Virgoun untuk bertemu.

Adapun pertemuan itu guna menyusun kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak.

"Minggu depan setelah liburan selesai kami akan undang kedua pihak untuk menyusun point-point kesepakatan/mediasi," kata Agustinus Sirait.

Dia menuturkan pihaknya pun telah memberikan sejumlah poin rekomendasi sementara yang bisa dijalankan Inara Rusli dan Virgoun.

TAGS   Inara Rusli  virgoun  hak asuh anak  Komnas Perlindungan Anak 
