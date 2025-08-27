Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Begini Perkembangan Proses Cerai Chikita Meidy dan Indra Adhitya

Rabu, 27 Agustus 2025 – 05:59 WIB
Chikita Meidy. Foto: Instagram/chikitameidy

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Chikita Meidy dan Indra Adhitya sedang dalam proses perceraian di Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa.

Sidang perceraian suami istri itu ternyata masih dalam tahap agenda mediasi. Sebab, pihak tergugat yakni Indra Adhitya ternyata belum pernah hadir di persidangan.

Meski demikian, Chikita Meidy menegaskan bahwa mediasi tidak bakal mengubah keputusannya.

"Mediasi itu bukan masalah perdamaian dan enggak jadi cerai. Kami memang sepakat mau cerai," kata Chikita Meidy di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (25/8).

Perempuan berusia 34 tahun itu menyatakan keputusan dirinya bercerai dari Indra Adhitya sudah bulat.

Chikita Meidy sudah memikirkan bahkan berdoa berkali-kali terkait langkah yang dipilih.

"Jadi, saya memutuskan bercerai ini, itu saya juga jalur langit. Itu saya juga ke Ka'bah dahulu. Saya harus umrah dahulu bareng adik, bareng ibu saya," tutur pelantun Kampuang Nan Jauah di Mato itu.

Saat ini, Chikita Meidy memastikan bakal mengikuti proses sidang cerai dengan baik.

