Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Begini Perkembangan Proses Naturalisasi Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans

Senin, 25 Agustus 2025 – 02:02 WIB
Begini Perkembangan Proses Naturalisasi Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans - JPNN.COM
Pesepak bola Miliano Jonathans saat berlaga bersama FC Utrecht di kompetisi Eredivisie musim 2024/25. Foto: Facebook/FC Utrecht

jpnn.com, JAKARTA - Proses naturalisasi Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans diperkirakan akan rampung pekan ini.

Exco PSSI, Arya Sinulingga mengungkapkan bahwa proses perpindahan kewarganegaraan terhadap dua pemain tinggal menunggu persetujuan DPR RI.

“Kalau sesuai jadwal, mudah-mudahan secepatnya,” kata Arya Sinulingga, Minggu (24/8).

Baca Juga:

Mantan Komisaris PT Telkom Indonesia itu berharap seluruh prosedur berjalan dengan lancar sehingga kedua pemain bisa langsung bermain.

Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans direncanakan akan bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia di Surabaya menghadapi laga persahabatan.

Pada pertandingan bertajuk FIFA Matchday tersebut, Jay Idzes dan kolega bakal menghadapi Kuwait dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Baca Juga:

Proses naturalisasi yang dilalui oleh Zijlstra dan Jonathans.l diharapkan bisa segera rampung.

Keduanya ditargetkan bisa menambah daya dobrak Timnas Indonesia di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Proses naturalisasi Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans diperkirakan akan rampung pekan ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mauro Zijlstra  Miliano Jonathans  Arya Sinulingga  naturalisasi  Timnas Indonesia 
BERITA MAURO ZIJLSTRA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp