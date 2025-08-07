Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Begini Pernyataan Ridwan Kamil Seusai Jalani Tes DNA di Bareskrim Polri

Kamis, 07 Agustus 2025 – 15:17 WIB
Begini Pernyataan Ridwan Kamil Seusai Jalani Tes DNA di Bareskrim Polri - JPNN.COM
Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (tengah) dengan didampingi tim kuasa hukumnya berjalan keluar dari Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025). ANTARA/Nadia Putri Rahmani

jpnn.com - JAKARTA - Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil selesai menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, terkait laporan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dia ajukan terhadap selebgram Lisa Mariana. 

“Saya hari ini hadir melaksanakan kewajiban hukum atas perintah hukum juga,” kata Ridwan Kamil di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (7/8). 

Kang emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, mengaku bahwa tes DNA ini merupakan inisiatif pihaknya.

Baca Juga:

“Jadi, kami berinisiatif biar (masalah) enggak berlarut-larut, biar tuntas sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik,” ungkapnya. 

Kang Emil mengungkapkan surat permohonan tes DNA telah lama dia ajukan kepada penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri. Pada akhirnya, tes tersebut dilaksanakan pada hari ini.

Kang Emil pun berharap tes DNA ini akan memberikan kebenaran atas tuduhan bahwa anak perempuan Lisa Mariana yang berinisial CA merupakan darah dagingnya.

Baca Juga:

“Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan,” ujarnya.

Berdasarkan pantauan ANTARA, Kang Emil tiba di Gedung Bareskrim Polri pada pukul 08.57 WIB.

Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil buka suara seusai menjalani tes DNA di Bareskrim Polri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ridwan Kamil  tes dna  Bareskrim  Lisa Mariana 
BERITA RIDWAN KAMIL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp