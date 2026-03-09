Begini Persiapan Bandara Internasional SMB II Menjelang Arus Mudik Lebaran 2026

jpnn.com, PALEMBANG - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Kantor Cabang Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang menyatakan kesiapan penuh dalam mengawal kelancaran arus mudik Lebaran 2026 (1447 H).

Komitmen ini diwujudkan melalui optimalisasi infrastruktur, peningkatan standar keamanan, serta kesiapsiagaan personel guna mengantisipasi lonjakan pergerakan penumpang pada periode peak season.

General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Internasional SMB II Palembang Ahmad Syaugi Shahab menegaskan bahwa seluruh aspek operasional telah diaudit untuk menjamin kenyamanan pemudik yang menuju maupun berangkat dari Sumatera Selatan.

Baca Juga: BSI Fest 2026 Dorong Palembang Jadi Pusat Literasi Keuangan Syariah

"Infrastruktur, fasilitas, dan personel telah kami persiapkan secara optimal. Fokus utama kami adalah memastikan aspek safety, security, services, dan comloance berjalan beriringan dengan semangat pelayanan sepenuh hati," ungkap Syaugi, Senin (9/3/2026).

Bandara SMB II telah menyiagakan fasilitas sisi udara (airside) dan sisi darat (landside) dengan berbagai kapasitas.

Seperti, mampu menampung 2 pesawat berbadan lebar (wide body) dan 10 pesawat berbadan sedang (narrow body) secara bersamaan.

Memiliki kapasitas layanan hingga 3,4 juta penumpang per tahun, yang dipastikan siap menampung lonjakan arus mudik.

Guna memastikan aspek keselamatan utamanya dalam mengantisipasi pergerakan penumpang dan lalu lintas penerbangan yang meningkat pada arus mudik Lebaran, dilakukan peningkatan intensitas pengawasan terhadap infrastruktur bandara, sisi udara maupun sisi darat seperti runway, taxiway, apron, gedung terminal serta infrastruktur lainnya.