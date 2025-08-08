Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Begini Persiapan Persib Menjelang Lawan Semen Padang

Jumat, 08 Agustus 2025 – 10:10 WIB
Persib Bandung dalam launching skuad anyar musim 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (2/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung akan memulai perjuangan di Super League 2025/26 dengan menghadapi Semen Padang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (9/8/2025).

Menjelang laga perdana itu, pelatih Persib, Bojan Hodak fokus mengasah chemistry tim, terutama dalam memadukan banyaknya pemain baru yang bergabung musim ini.

Persib diketahui banyak mendatangkan pemain baru. Dari lini belakang ada tiga pemain asing baru yakni Julio Cesar, Patricio Matricardi, dan Frans Putros.

"Kami masih harus memperbaiki tim ini. Sekarang kami fokus di penyerangan, kami juga sedikit melatih di pertahanan karena pada dasarnya kami memiliki tiga bek baru. Jadi mereka harus lebih saling mengerti," kata Bojan Hodak, Jumat (8/8).

Selain itu, Hodak juga menyoroti pentingnya adaptasi antarpemain di lini tengah.

Sebab, dua dari tiga gelandang utama merupakan pendatang baru yakni Lucho Guaycochea dan Wiliam Marcilio.

"Untuk posisi gelandang juga ada dua gelandang baru dari tiga yang dimainkan, jadi mereka juga perlu untuk saling memahami satu sama lain. Tetapi saya yakin dengan seiring berjalannya pertandingan itu akan menjadi lebih baik," ucap pelatih asal Kroasia itu.

Persib juga tengah dihadapkan dengan kondisi beberapa pemain yang masih menjalani pemulihan seusai laga uji coba, seperti Ramon Tanque dan Saddil Ramdani.

