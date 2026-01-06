Begini Persiapan Persija Jakarta Menghadapi Persib Bandung

Selasa, 06 Januari 2026 – 08:02 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Pekan ke-17 Super League pada 9-12 Januari menghadirkan sejumlah big match, salah satunya Persib Bandung vs Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (11/1) sore WIB.

Pelatih Persija Mauricio Souza mengaku mulai mempersiapkan tim dengan matang menatap laga tersebut.

Dia mengatakan persiapan yang optimal menjadi kunci, sebab sedikit saja ada celah bisa berujung petaka.

“Pekan ini kami akan mulai mempelajari Persib. Kami sudah tahu kualitas tim Persib dan investasi besar yang mereka lakukan. Ada beberapa pemain tim nasional juga di sana,” ujar Mauricio.

Pelatih kelahiran Rio de Janeiro, 13 Maret 1974 itu menyebut bahwa Persija tidak datang untuk bertahan.

Mauricio memastikan timnya akan tetap setia pada identitas permainan sendiri, dengan penuh rasa hormat kepada lawan tanpa mengendurkan ambisi.

“Kami akan mematangkan persiapan untuk melawan Persib," katanya.

"Persija ke sana untuk bermain, menjalankan skema sendiri. Kami respek kepada lawan, tetapi kami punya target sendiri dan kami akan mengejar itu,” ujar Mauricio.