Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Basket

Begini Persiapan Timnas Basket 3x3 Putra Menuju SEA Games 2025

Selasa, 12 Agustus 2025 – 01:01 WIB
Begini Persiapan Timnas Basket 3x3 Putra Menuju SEA Games 2025 - JPNN.COM
Reza Guntara saat melakoni pertandingan basket 3x3 di SEA Games 2023. Foto: Dok. NOC Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia mempersiapkan diri menghadapi SEA Games 2025 cabang olahraga basket 3x3 dengan menggelar pemusatan latihan.

Rencananya, training camp akan digelar di Cibubur mulai Selasa (12/8) hingga Kamis (14/8) mendatang.

Sebanyak 24 pemain senior maupun junior turut serta mengikuti seleksi yang digelar.

Baca Juga:

Dari seleksi tim putra, Oki Wira Sanjaya, Sandy Ibrahim, dan Surliyadin yang mempersembahkan medali perak di SEA Games edisi 2019 turut dipanggil.

Pemain lainnya yang akan ikut training camp yakni Diftha Pratama, Reggie Mononimbar, dan Katon Adjie.

Dari barisan pemain muda ada Halmaherano Lolaru, Jonathan Patrick, serta Grady Cahyadi yang berpengalaman di 3x3 juga turut mengikuti training camp.

Baca Juga:

Nantinya tim basket 3x3 Indonesia sektor putra bakal didampingi oleh Fandy Andhika Ramadhanti sebagai pelatih.

Kiprah Timnas Basket 3x3 Putra Indonesia pada SEA Games 2025 mendatang layak dinantikan.

Indonesia mempersiapkan diri menghadapi SEA Games 2025 cabang olahraga basket 3x3 dengan menggelar pemusatan latihan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Basket 3x3 Putra  Basket 3x3  SEA Games 2025  Basket 
BERITA TIMNAS BASKET 3X3 PUTRA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp