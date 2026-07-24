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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Begini Prediksi Susunan Pemain Utama Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026

Jumat, 24 Juli 2026 – 05:24 WIB
Begini Prediksi Susunan Pemain Utama Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 - JPNN.COM
Skuad Timnas Indonesia saat menggelar persiapan akhir melawan Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (21/7). Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Timnas Indonesia akan menjalani persiapan akhir menjelang tampil di ASEAN Championship 2026.

Skuad asuhan John Herdman bakal menurunkan kekuatan terbaik, termasuk beberapa pemain keturunan yang bermain di Super League 2026/27.

Juru taktik kelahiran 19 Juli 1975 itu tampaknya akan menerapkan formasi 3-4-3.

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Komposisi tersebut terlihat saat skuad Garuda menjalani laga uji coba melawan Bali United, Selasa (21/7) silam.

Posisi penjaga gawang dipercayakan kepada pemain baru Persija Jakarta, Nadeo Argawinata.

Adapun tiga bek di depannya diisi Rizky Ridho, Sandy Walsh, dan Shayne Pattynama.

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Posisi gelandang ditempati dua pemain Persib Bandung, yakni Thom Haye serta Marc Klok.

Sayap kiri dan kanan dipercayakan kepada Dony Tri Pamungkas serta Eliano Reijnders.

Kemungkinan begini strategi Timnas Indonesia bersama John Herdman saat berlaga pada ajang ASEAN Championship 2026, Senin (27/7) mendatang

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TAGS   Timnas Indonesia  ASEAN Championship 2026  Jadwal Timnas Indonesia  Piala AFF 2026 
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