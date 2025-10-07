Begini Reaksi Rachel Vennya dan Fuji saat Erika Carlina Dilamar Vconk

Selasa, 07 Oktober 2025 – 18:35 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Momen bahagia selebgram Erika Carlina dilamar oleh sang kekasih, Vconk menghebohkan warganet.

Momen lamaran romantis tersebut turut disaksikan para sahabat Erika, termasuk Rachel Vennya dan Fuji An, yang tampak terharu dan bahagia.

Rachel Vennya dan Fuji An kompak mengunggah momen kebahagiaan tersebut di akun Instagram masing-masing.

Dalam unggahannya, Rachel Vennya menuliskan kalimat 'Always always so happy for you, Er'.

"Selalu ikut senang atas kebahagiaanmu, Er (Erika, red)," begitu arti dari unggahan Rachel Vennya yang dibubuhi emoji hati, dikutip Selasa (7/10).

Unggahan tersebut menunjukkan foto Rachel Vennya bersama Erika Carlina dan teman-teman lainnya saat acara lamaran.

Rachel Vennya tampak tersenyum bahagia dan memberikan pelukan hangat kepada Erika.

Fuji An juga mengunggah video singkat di Instagram Reels yang memperlihatkan momen saat Erika Carlina menerima lamaran dari Vconk.