Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Begini Reaksi Rachel Vennya dan Fuji saat Erika Carlina Dilamar Vconk

Selasa, 07 Oktober 2025 – 18:35 WIB
Begini Reaksi Rachel Vennya dan Fuji saat Erika Carlina Dilamar Vconk - JPNN.COM
Aktris Erika Carlina. Ilustrasi. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Momen bahagia selebgram Erika Carlina dilamar oleh sang kekasih, Vconk menghebohkan warganet.

Momen lamaran romantis tersebut turut disaksikan para sahabat Erika, termasuk Rachel Vennya dan Fuji An, yang tampak terharu dan bahagia.

Rachel Vennya dan Fuji An kompak mengunggah momen kebahagiaan tersebut di akun Instagram masing-masing. 

Baca Juga:

Dalam unggahannya, Rachel Vennya menuliskan kalimat 'Always always so happy for you, Er'.

"Selalu ikut senang atas kebahagiaanmu, Er (Erika, red)," begitu arti dari unggahan Rachel Vennya yang dibubuhi emoji hati, dikutip Selasa (7/10).

Unggahan tersebut menunjukkan foto Rachel Vennya bersama Erika Carlina dan teman-teman lainnya saat acara lamaran. 

Baca Juga:

Rachel Vennya tampak tersenyum bahagia dan memberikan pelukan hangat kepada Erika.

Fuji An juga mengunggah video singkat di Instagram Reels yang memperlihatkan momen saat Erika Carlina menerima lamaran dari Vconk.

Reaksi Rachel Vennya dan Fuji An sebagai sahabat saat Erika Carlina dilamar sang kekasih, Vconk.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Rachel Vennya  Erika Carlina  Fuji An  lamaran 
BERITA RACHEL VENNYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp