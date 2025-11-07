Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Begini Reaksi Roy Suryo Setelah Jadi Tersangka Atas Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi

Jumat, 07 November 2025 – 16:09 WIB
Roy Suryo. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pakar telematika Roy Suryo menghormati penetapan dirinya sebagai tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo oleh Polda Metro Jaya.

“Status tersangka itu masih harus dihormati dan sikap saya apa? Senyum saja. Tersangka itu adalah salah satu proses. Masih nanti ada status menjadi, misalnya lanjut, itu baru menjadi terdakwa, baru lanjut lagi menjadi terpidana,” kata Roy di kawasan Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat.

Roy mengaku menyerahkan seluruh proses hukum ini kepada kuasa hukumnya.

“Saya senyum, saya menyerahkan ke kuasa hukum. Saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain untuk tetap tegar,” ujarnya.

Terkait apakah dirinya akan mengajukan langkah hukum, ia mengatakan akan berdiskusi dengan timnya terlebih dahulu.

“Langkah hukum (selanjutnya) tunggu semuanya, apalagi saya tentu tidak bisa berbicara sendiri. Kami akan ikuti semua nasihat, termasuk dari para kuasa hukum yang ada,” katanya.

Pada Jumat ini, Polda Metro Jaya menetapkan sebanyak delapan tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.

"Telah menetapkan delapan orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, penghasutan, edit dan manipulasi data elektronik," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers.

Roy Suryo menghormati proses hukum setelah dia dijadikan tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi.

Sumber Antara

