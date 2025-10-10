Begini Reaksi Wapres Gibran Setelah Roy Suryo Ziarah ke Makam Keluarga Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi kunjungan pakar telematika Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau lebih dikenal sebagai Dokter Tifa yang berziarah ke makam keluarganya di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Gibran mengucapkan terima kasih atas perhatian Roy Suryo dan Dokter Tifa yang telah mendoakan kakek dan neneknya di makam keluarganya tersebut.

‎"Saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan terima kasih atas perhatian Pak Roy Suryo dan Ibu Dokter Tifa yang sudah sengaja datang melakukan ziarah kubur dan mendoakan Kakek Nenek kami tercinta yang telah tiada," kata Gibran dalam pesan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.

Gibran menyatakan makam keluarga Presiden Ke-7 RI Joko Widodo tersebut terbuka untuk dikunjungi oleh siapa pun yang ingin mendoakan mendiang kakek dan neneknya.

"Makam tersebut adalah makam keluarga, siapa pun boleh melakukan ziarah kubur dan mendoakan almarhum kakek dan almarhum nenek kami," kata Gibran.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Roy Suryo dan Dokter Tifa mendatangi makam keluarga Joko Widodo (Jokowi) yang berada di kawasan Selokaton, Gondangrejo, Karanganyar, Jawa Tengah.

Aksi keduanya menjadi viral di media sosial karena pernyataan Dokter Tifa yang menyebutkan bahwa mendiang Sudjiatmi Notomihardjo bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. (antara/jpnn)