Begini Respons Dewi Sandra Saat Tahu Olla Ramlan Lepas Hijab

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Olla Ramlan mengatakan bahwa Dewi Sandra merupakan orang pertama yang tahu dirinya melepas hijab.

Dalam unggahan di akun Instagram miliknya, Olla mengungkap respons Dewi Sandra atas keputusannya itu.

Meski tidak secara terbuka menanggapi, Dewi Sandra, kata Olla, memberikan respons hangat.

"At least she said, she still LOVE me! No matter what," tulis Olla Ramlan, baru-baru ini.

Kedekatan antara mantan istri Aufar Hutapea, itu dengan Dewi memang sudah terjalin lama.

Keduanya pernah berduet dalam proyek musik dan dikenal sebagai sahabat yang saling mendukung, termasuk dalam perjalanan spiritual masing-masing.

Olla juga menegaskan bahwa keputusan melepas hijab adalah bentuk pertanggungjawaban pribadi kepada Tuhan, bukan untuk konsumsi publik.

"PERTANGGUNGJAWABAN AKU KE ALLAH SWT LANGSUNG," tulis Olla Ramlan.