JPNN.com - Entertainment - Seleb

Begini Respons Jennifer Lopez saat Ditolak Masuk Butik Mewah di Turki

Senin, 11 Agustus 2025 – 04:29 WIB
Penyanyi Jennifer Lopez. Foto: Instagram/jlo

jpnn.com, JAKARTA - Musisi sekaligus aktris Jennifer Lopez mengalami momen tak mengenakkan saat berbelanja di Istanbul, Turki.

Dia sempat ditolak masuk ke butik rumah mode mewah Chanel, namun menanggapinya dengan sikap santai dan ramah.

Dikutip dari People dan Billboard, Jumat (8/8), insiden itu terjadi pada Senin (4/8) ketika J.Lo memanfaatkan waktu luang menjelang konsernya di Turki.

Saat mencoba memasuki butik mewah, Chanel di sebuah pusat perbelanjaan, seorang petugas keamanan menghentikannya.

Menurut laporan media setempat, butik tersebut sedang penuh pengunjung sehingga Lopez tidak dapat masuk.

Meski demikian, J.Lo hanya tersenyum dan berkata, “Oke, tidak masalah,” sebelum beranjak pergi, seperti dikutip dari Antaranews, Minggu (10/8).

Tak lama setelahnya, staf butik Chanel disebut mendekati Lopez untuk mempersilakannya kembali masuk.

Namun, undangan itu dia tolak dan memilih melanjutkan kunjungan ke butik mewah lainnya, seperti Celine dan Beymen.

Waduh Jennifer Lopez alias J.Lo ditolak masuk butik mewah Chanel di Istanbul, Turki..

