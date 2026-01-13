Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Begini Respons Pihak Denada Terkait Gugatan Dugaan Penelantaran Anak

Selasa, 13 Januari 2026 – 03:34 WIB
Penyanyi Denada. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari penyanyi Denada lantaran digugat oleh seorang pemuda bernama Ressa Rizky Rossano atas dugaan penelantaran anak.

Pihak Manajemen Denada lantas buka suara soal kabar gugatan tersebut.

Melalui keterangan resmi, perwakilan Manajemen Denada, Risna Ories menyatakan turut prihatin atas isu yang beredar belakangan ini.

"Sangat prihatin atas isu public yang berkembang, yang sebenarnya ini adalah ranah keluarga, karena bagaimanapun juga semua keluarga memiliki privasi, setiap keluarga punya cerita," ujar Risna Ories dalam keterangannya, Minggu (11/1).

Menurutnya, persoalan tersebut merupakan masalah keluarga yang seharusnya mendapat privasi.

Terlepas dari itu, Denada dan tim hukum tengah mempelajari serta menelaah gugatan yang ada.

"Namun, agar tidak bergulir terlalu berlebihan kami sampaikan bahwa saat ini Denada dan tim hukum sedang mempelajari dan menelaah secara cermat yang berkaitan dengan gugatan sebagai bagian dari proses hukum yang harus dihormati bersama," ucap Risna Ories.

Pihak manajemen lantas meminta pengertian dari seluruh pihak untuk memberikan waktu agar persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan tetap mempertimbangkan kebaikan semua pihak.

